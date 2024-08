Comerciantes ambulantes pierden la lucha contra la lluvia en Triplemanía XXXII

Triplemanía XXXII no solo es el evento en donde los luchadores tienen la oportunidad de mostrarse arriba del cuadrilátero, también es un excelente escenario para que mascareros y comerciantes ambulantes ofrezcan todo tipo de productos de lucha libre.

Sin embargo, en esta ocasión tuvieron un fuerte rival que arruinó sus planes: la lluvia, la cual al presentarse con intensidad en las inmediaciones de la Arena Ciudad de México, provocó pérdidas de varios miles de pesos.

En entrevista con RÉCORD, varios comerciales ambulantes nos compartieron que estimaban ganar entre 6 y 10 mil pesos por esta función, incluso un puesto de venta de máscaras había proyectado una ganancia de 20 mil pesos; sin embargo, las inclemencias del clima arruinaron sus planes.

"Sin lluvia y en un día normal, habríamos ganado unos 10 mil pesos con la gente que llega y nos compra antes de la función y también por los que saliendo vienen a adquirir un producto, pero con la lluvia la gente se espanta y ya no viene o se va directo a la función", comentó uno de los comerciantes.

Tomando en cuenta el clima y las complicaciones que tuvieron algunos aficionados para llegar a la Arena CDMX, varios comerciantes se conformaban con ganar entre mil y 3 mil pesos por este día de ventas.

"Ahorita no me he ni persignado, pero confío en que al menos nos llevemos unos 3 mil pesitos pese a la lluvia que se estuvo bien fuerte", agregó un vendedor ambulante.

