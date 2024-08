Triple A no cederá los personajes de Pentagón Jr. y Rey Fénix

El director general de Triple A, Dorian Roldán, comentó que los personajes de Pentagón Jr. y Rey Fénix son propiedad de su empresa, por lo que no permitirá que los Lucha Brothers hagan uso de ellos, más ahora que parece inminente su salida de AEW para firmar con WWE.

En entrevista con RÉCORD, el directivo de la Caravana Estelar habló de los supuestos bloqueos para que talento de su empresa participe en funciones donde también aparezcan Pentagón Jr y Rey Fénix, asegurando que únicamente se trata de una práctica para proteger su propiedad intelectual.

“A nosotros nos bloquean para que podamos trabajar con talento de… pues tenemos que meter las manos también un poquito en la pelea. Nosotros sólo estamos protegiendo lo que es nuestro, aprendimos mucho, nos ha pasado ‘n’ cantidad de veces y estamos protegiendo la propiedad intelectual.

“Ellos (Pentagón Jr y Rey Fénix) lo han dicho muy bien, no son los personajes con los que llegaron a Triple A, Lucha Underground es un parteaguas para ellos, esa propiedad le pertenece a una compañía que se llama Lucha Underground LLC, en México le pertenece a Promociones Antonio Peña desde hace 10 años y me acabo de enterar que ya registraron su nombre de otra manera”, comentó el directivo.

Por último, Dorian Roldán le deseó suerte a los Lucha Brothers porque considera que son buenos gladiadores, aunque considera que no había necesidad que se metieran en una polémica por la propiedad de los personajes.

“Son dos personas exitosas que no necesitan entrar en este debate para poder lograr cosas en el mercado, les deseamos el mejor de los éxitos, desafortunadamente la vida no nos ha dado para que podamos tener una relación más sólida y más estable, y estoy seguro que si tienen su propia imagen y su propio nombre, ya no sé si AEW o WWE, estoy un poco perdido de qué va suceder, van a ser exitosos”, concluyó el director general de Triple A.

