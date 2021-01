Presidente municipal de Nochistlán: 'La gente conoce el municipio por el Perro Aguayo'

Sin importar que desde el 2012 Nochistlán es considerado Pueblo Mágico y su basta historia como la original ciudad de Guadalajara, el poblado zacatecano fue puesto en el mapa por la trayectoria luchística del Perro Aguayo, quien era originario de este municipio.

Al ritmo de la Marcha de Zacatecas el ‘Can de Nochisltán’ hacía su entrada al cuadrilátero en donde dejaba el alma en cada una de sus presentaciones. Aguayo es la insignia de todos los nochistlenses, quienes están orgullos de compartir la tierra que vio nacer a una de las leyendas más grandes de la lucha libre a nivel mundial.

“Para nosotros el Perro Aguayo es uno de los grandes personajes del municipio, es uno de los iconos en el tema del deporte y no solo del deporte sino de superación personal”, declaró en entrevista con RÉCORD Armando Delgadillo, presidente municipal de Nochistlán.

“Reconocemos al Perro Aguayo como uno de los personajes que le dio promoción a nuestro municipio, no solo es el tema de ser Pueblo Mágico o ser la primera Guadalajara, la gente reconoce a Nochistlán por el Perro Aguayo”, añadió.

Pese a que Pedro Aguayo Damián creció y se forjó como luchador en la capital jalisciense, el rudo siempre sintió mucho orgullo de la tierra en la que nació. En el rancho La Virgen, a las afueras del municipio fue en donde nació uno de los rudos más despiadados que han visto los cuadriláteros mexicanos. Hoy Nochistlán es un municipio que promueve en cada oportunidad la imagen de su ídolo.

“Hemos hecho una serie de eventos y actividades en donde lo conmemoramos de diferentes maneras. El boulevard principal de acceso a nuestro pueblo lo nombramos Perro Aguayo, todas las festividades del 2020 fueron en honor a su memoria”, dijo Delgadillo, gran fanático del ‘Can de Nochistlán’.

Dos son los proyectos que está encabezando Delgadillo para honrar la vida y obra del Perro Aguayo. Hace unos meses se realizó una función de lucha libre en la que el boleto era una llave, esto con la finalidad de recaudar material para la elaboración de una estatua digna de la grandeza del gladiador. De igual manera, el largometraje ‘México Perro’ está por estrenarse y en este filme el público podrá conocer más a detalle la vida del luchador en su tierra natal.

“Yo me siento muy orgulloso de lo que es el Perro Aguayo, no solo como presidente municipal sino como ciudadano de Nochistlán. Siempre que viajo a algún lugar me dicen ‘Nochistlán, ah de dónde era el Perro Aguayo’. Debemos reconocerle, lo hicimos en vida y ahora que ya no está con nosotros hay que reconocer el legado que dejó en cada uno de nosotros”, concluyó Delgadillo.

