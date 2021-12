49ers: Garoppolo, en duda para enfrentar a Texans por una lesión en el pulgar

Jimmy Garoppolo se lesionó el pulgar derecho en la derrota de San Francisco ante Tennessee la semana pasada y está en duda para el encuentro de los 49ers de esta semana.

Garoppolo no entrenó el lunes debido a la lesión que sufrió en la primera mitad del encuentro del jueves en Tennessee y el entrenador en jefe Kyle Shanahan señaló que el equipo tendrá una mejor idea sobre su disponibilidad durante la semana de cara al duelo ante Houston.

Los 49ers (8-7) actualmente se ubican como equipo comodín en la NFC.

“Es un esguince en el pulgar, así que me imagino que ya saben como es eso”, dijo Shanahan. “Hoy no se sintió muy bien. No pudo lanzar hoy y ya veremos como está el miércoles. Ojalá y mejore”.

Shanahan dijo que Garoppolo se lastimó durante una captura en el segundo cuarto, cuando fue derribado al suelo y permaneció unos instantes sobre el césped. Shanahan cree que la lesión fue factor en la intercepción que lanzó Garoppolo en el tercer cuarto y que abrió la puerta al primer touchdown de Tennessee.

Garoppolo pudo comandar una marcha para empatar el encuentro, pero San Francisco cayó 20-17 ante los Titans.

Si Garoppolo no puede jugar, el novato Trey Lance tendría su segundo inicio de la temporada. Los Niners canjearon tres selecciones de primera ronda para poder tomar a Lance con la tercera selección global en abril pasado. Lance ha participado en apenas cinco jugadas con el partido definido desde su inicio en la semana 5 ante Arizona.

Lance completó 15 de 29 intentos para 192 yardas y una intercepción en aquella derrota 17-10 y también tuvo 16 acarreos para 89 yardas. Lance se lesionó la rodilla en ese partido y ha mostrado aspectos positivos en los entrenamientos desde entonces.

“Creo que en el último mes, Trey ha tenido sus mejores cuatro semanas consecutivas de prácticas desde que llegó”, dijo Shanahan. “Ha tenido varios días buenos y algunos días malos, como la mayoría, pero en cuanto a su consistencia, creo que su último mes ha sido el mejor”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: PANTHERS, SEIS POSITIVOS MÁS A COVID-19 Y CONFINAMIENTO PARA TODO EL EQUIPO