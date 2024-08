Patrick Willis sobre ser parte del Salón de la Fama de la NFL: “un verdadero honor”

Patrick Willis se dio una visita por tierras aztecas a mediados de año para aun evento en Los Cabos. Durante su participación, el exjugador de San Francisco habló sobre su selección al Salón de la Fama.

El ex linebacker del equipo de la Bahía aseguró estar honrado de formar parte de este selecto grupo y considera que sólo quiere ser un ejemplo para las futuras generaciones.

“Muchas veces viniendo de un pequeño lugar, una pequeña ciudad, es fácil no ser observado. Yo quiero ser un ejemplo, a aquellos que vienes de lugares no tan privilegiados, de duros lugares, quiero ser un ejemplo de que todo es posible. No tienes que ir a una gran escuela, no necesitas tener las mejores circunstancias, solo necesitas tener el deseo de no ser detenido.

“Poder conseguir las cosas que conseguí, estoy agradecido, bendecido. No lo hice solo, tuve mucha ayuda, pero tiene que empezar dentro de uno. Es un honor ser seleccionado a ir este año al Salón de la Fama. Es un verdadero honor”.

El exapoyador de los 49ers será inducido al salón de la fama este verano en el juego entre Chicago y Houston de pretemporada.

