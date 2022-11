NFL: Cincinnati sorprendió y derrotó Tennessee

Los Tennessee Titans no se encuentran entre los equipos con mayor puntuación de la NFL.Gracias al dos veces líder corredor de la NFL, Derrick Henry, han sido uno de los mejores touchdowns de anotación de la liga dentro de la zona roja. Hasta el domingo

Los Titans rompieron una racha ganadora de dos juegos con una derrota por 20-16 ante los Bengals, campeones defensores de la AFC, porque se conformaron con demasiados intentos de gol de campo y no pudieron anotar ni un solo touchdown dentro de la Cincinnati.

“Definitivamente, fue frustrante”, dijo Henry, quien llegó no solo liderando la liga con 1,010 yardas terrestres, sino tercero con 10 touchdowns terrestres. “Cada vez que llegas allí, quieres obtener puntos, y simplemente encadenamos algunas jugadas para llegar allí, simplemente no pudimos llegar a la zona de anotación”.Los Titans (7-4) venían de su mejor desempeño ofensivo esta temporada, anotando 27 puntos, el máximo de la temporada, al ganar en Green Bay el 17 de noviembre. Luego, horas después de esa victoria, el coordinador ofensivo Todd Downing fue arrestado por exceso de velocidad y conducir bajo la influencia del alcohol. . Downing llamó a este juego mientras los Titans esperan escuchar más de la NFL o el proceso legal.

Tennessee ocupó el segundo lugar en la NFL en anotar TD en el 74,07% de las oportunidades en la zona roja, solo detrás de los Bengals (7-4). Los Titans se fueron 0 de 3 contra Cincinnati, una defensa empatada en el puesto 15 dentro de la zona roja. El entrenador de los Bengals, Zac Taylor, dijo que su defensa fue "excelente" para mantener a los Titans en los goles de campo.“Tenían un nuevo pateador allí, así que quieres ponérselo difícil, presionarlo”, dijo Taylor.

Ese sería el pateador novato no reclutado Caleb Shudak en su debut en la NFL con el veterano Randy Bullock perdiéndose un segundo juego consecutivo con una pantorrilla derecha lesionada. Shudak convirtió goles de campo de 33, 24 y 38 yardas, pero falló un derechazo de 35 yardas al final de la primera mitad.

En un enfrentamiento contra Joe Burrow y una de las ofensivas con mayor puntuación de la NFL, los Titans limitaron a los Bengals a su menor cantidad de puntos en una victoria esta temporada.

El único TD de los Titans llegó con un poco de suerte. Ryan Tannehill lanzó para 291 yardas y fue capturado solo una vez. Tannehill habría tenido un pase de TD si no fuera porque Cam Taylor-Britt le quitó el balón a Henry a 6 yardas de la zona de anotación después de una atrapada y carrera de 69 yardas. Afortunadamente, para los Titans, el novato Treylon Brooks recuperó el balón para su primer touchdown en la NFL.

“Solo tengo que ser más limpio en la zona roja”, dijo Tannehill. “Eso es algo de lo que nos enorgullecemos y en lo que ponemos mucho énfasis e importancia durante toda la temporada. Y hoy no lo ejecutamos lo suficientemente bien”. El entrenador de los Titans, Mike Vrabel, extendió la culpa más allá de los problemas de la zona roja y dijo que los números respaldan el argumento de que perdieron la batalla física en este juego.

“La forma en que apresuramos la pelota. La forma en que detuvimos la carrera. No creo que abordemos bien. No pudimos entrar en ningún ritmo en el juego terrestre”, dijo Vrabel. “Sentí que había momentos en los que las cosas funcionaban y hacían clic y luego no pudimos seguir manteniendo eso”.

