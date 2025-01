Josh Allen respalda a Sean McDermott como entrenador de los Bills

Los Bills de nueva cuenta se quedaron cortos a la hora importantes y tendrán que esperar una temporada más para buscar ese tan ansiado Super Bowl. La derrota ante Kansas City fue muy dolorosa para los aficionados y esto provocó que las criticas comenzaran a llover sobre el head coach Sean McDermott, quien fue respaldado por su mariscal de campo.

Bills es eliminado por Chiefs en Final de Conferencia | AP

En conferencia de prensa este lunes, Josh Allen volvió a dar la cara por el equipo tras quedarse en la ante sala del Super Bowl y ante los cuestionamientos sobre si Sean McDermott era el hombre indicado para llevar este equipo al siguiente nivel, el QB egresado de la universidad de Wyoming respaldó a su head coach y pidió que se reconozca más el trabajo que ha hecho en los últimos año.

"Estoy muy orgulloso del entrenador. No sé por qué no se le reconoce más en los premios... Una y otra vez nos ha puesto en la posición... estamos luchando por superar ese obstáculo y él da su vida por esto... está muy comprometido a hacer lo que sea necesario. Y verle adaptarse y crecer realmente como entrenador ha sido divertido de ver... Ha dejado que los jugadores sean ellos mismos y nos ha dado las claves... no es fácil hacer eso... Respeto muchísimo al entrenador", declaró Josh Allen.

Josh Allen respalda a Sean McDermott | AP

Números de Sean McDermott en Buffalo

Sean McDermott tomó las riendas de los Bills en la temporada 2017 luego de ser uno de los mejores coordinadores defensivos de la NFL y desde entonces solamente en el año 2018 no llevó a Buffalo a los Playoffs.

A partir de 2019 ya con Josh Allen en los controles del equipo, Sean McDermott ha metido a los Bills siempre a los Playoffs con una eliminación en Ronda de Comodines, tres en Ronda Divisional y dos en Final de Conferencia, siendo uno de los equipos más constantes en la AFC y toda la NFL.

Sean McDermott llegó en 2017 a los Bills | AP

