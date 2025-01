Josh Allen: “Para ser campeón tienes que vencer a los campeones”

Una derrota más para los Bills, un Campeonato de Conferencia más para los Chiefs. En una historia que parece que año con año se repite, Allen no pudo vencer una vez más en Playoffs a Mahomes.

El quarterback de Buffalo hizo todo lo que pudo para tratar de vencer a su similar de Kansas City, sin embargo, no fue suficiente. El mariscal de campo de los Bills tuvo un partido muy bueno; 237 yardas, dos anotaciones por pase y ni una sola intercepción, no fueron suficientes para contener a Mahomes y compañía.

Josh Allen | AP|

Josh Allen, notablemente afligido por la derrota, habló con los medios por lo sucedido en Arrowhead una vez más.

“No es divertido. Pero para ser campeón, tienes que vencer a los campeones. Nosotros no lo hicimos esta noche”, mencionó Allen en su conferencia de prensa.

Still an unbelievable season for Josh and the Bills ❤️ pic.twitter.com/uk2SXxYFRw

— NFL (@NFL) January 27, 2025