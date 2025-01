¡Emotivo! Chris Jones llora tras pase de Chiefs al Super Bowl LIX

Los Chiefs lograron su pase al Super Bowl LIX tras vencer a los Bills 23-29 en Arrowhead Stadium este domingo, por lo que la franquicia de Kansas City tiene la oportunidad de conseguir el Tricampeonato de la NFL.

AP

Dentro de un duelo tenso que generó diversas emociones entre aficionados y jugadores, fue Chris Jones, tackle defensivo de los Chiefs. Las cámaras de la transmisión lo captaron mientras lloraba y abrazaba a sus compañeros.

All the emotions for Chris Jones and the Chiefs 🫶 #BUFvsKC pic.twitter.com/s2HCJO1IbJ

— NFL (@NFL) January 27, 2025