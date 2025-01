Bills vs Chiefs: nuevas polémicas de los árbitros a favor de Kansas City

Este domingo, en el cierre de las finales de conferencia, los árbitros fueron protagonistas en el encuentro que enfrentó a los Kansas City Chiefs ante los Buffalo Bills.

Castigos dudosos, como una interferencia de pase en contra de los Bills donde el defensivo apenas toca al receptor, hasta una jugada que influye directamente en el marcador.

MAHOMES THROWING IT UP TO XAVIER WORTHY 😳



📺: #BUFvsKC on CBS

📱: Stream on @NFLPlus and Paramount+ pic.twitter.com/mB3IP5ltXL

— NFL (@NFL) January 27, 2025