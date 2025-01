Patrick Mahomes y Josh Allen compartieron momento previo al partido de Final de Conferencia

Este domingo, en el Estadio Arrowhead, Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs recibieron a los Buffalo Bills, liderados por el futuro MVP Josh Allen, en la Final de Conferencia Americana. Este duelo definirá quién avanzará al Super Bowl LIX, en el que es ya el noveno enfrentamiento entre ambos quarterbacks.

Previo al inicio del partido, Mahomes y Allen se encontraron en el campo durante los calentamientos. En un gesto de deportividad y camaradería, los mariscales de campo intercambiaron un breve abrazo y algunas palabras antes de enfocarse en sus respectivas rutinas prepartido.

Se encontraron prepartido | X @NFL

Esta es la cuarta ocasión en que ambos se enfrentan en playoffs, y así como Kansas City lidera los enfrentamientos entre ambos equipos con un historial en postemporada, el duelo directo entre Mahomes y Allen también favorece al quarterback de los Chiefs, con tres triunfos y ninguna derrota. Sin embargo, Buffalo logró una importante victoria esta temporada en la Semana 10, poniendo fin al récord invicto de los Chiefs.

Mahomes ha dominado a Allen en playoffs | X @NFL

El partido representa además el tercer enfrentamiento entre ambas franquicias en una Final de Conferencia, con un historial empatado de una victoria por bando. En 2021, Kansas City superó a Buffalo con un marcador de 38-24, asegurando su pase al Super Bowl. Ahora, ambos equipos buscan escribir un nuevo capítulo en su intensa rivalidad.

