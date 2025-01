¿Recepción de Xavier Worthy era pase incompleto? Polémica se desata en Chiefs vs Bills

En la Final de Conferencia Americana, Chiefs y Bills protagonizaron un vibrante duelo, que finalmente ganó Kansas City. Sin embargo, el triunfo no estuvo libre de críticas, pues los aficionados señalaron un trabajo cuestionable de los árbitros.

AP

Una de las jugadas más polémicas ocurrió en el segundo cuarto, cerca de finalizar el primer tiempo, Patrick Mahomes realizó un pase largo con destino a las manos de Xavier Worthy, pero el ovoide no estaba en control total del receptor.

Una toma de las transmisiones muestra que el ovoide tocó el césped, lo que generó molestia en la afición, ya que consideran que tuvo que ser marcado como un pase incompleto, que por el contrario fue señalado como exitoso para que posteriormente los Chiefs anotaran.

NEW ANGLE: AWFUL CALL FROM THE REFS, THIS WAS SOMEHOW CALLED A CATCH FOR THE #CHIEFS.



THE BALL CLEARLY HIT THE GROUND AND THE WR DID NOT HAVE FULL POSSESSION OF THE BALL.



THIS IS INSANE 😳



pic.twitter.com/11W0RqKXKo

— MLFootball (@_MLFootball) January 27, 2025