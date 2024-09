Baker Mayfield: “Lo hizo a su manera y por eso tiene 7 anillos”

La destacada participación de Baker Mayfield en la Semana 4 no pasó desapercibida, sin embargo, Tom Brady respondió en plena transmisión los comentarios de Mayfield que dio en la semana.

En el podcast ‘Casa de Klub’, el acreedor del premio ‘Heisman’ del año 2017, declaró lo siguiente sobre el siete veces campeón del Super Bowl. “Creó un ambiente altamente tenso en el vestuario”.

Durante el juego de Tampa Bay Buccaneers y Philadelphia Eagles; donde Tom Brady, actualmente analista de la cadena FOX, retomó las declaraciones de Mayfield donde respondió: “estresante es no ganar campeonatos”. Después del partido, Baker fue cuestionado sobre dichas palabras, a lo que aclaró que tuvo una plática antes del partido con Tom y le comento que todo fue sacado de contexto.

“Creo que mucho de eso fue sacado de contexto, nada de eso era personal de ninguna manera. Es justo lo que exigió de los chicos y eso es el aura de Tom Brady.” Comentó Mayfield. Cuando se le dijo sobre la respuesta de Brady en la transmisión, Baker solo se rió.

“Sí, como dije. Muchas cosas se sacaron de contexto. Lo hizo a su manera y por eso tiene siete anillos.” Terminó por declararse el Quarterback de Tampa Bay. Mayfield, terminó con 347 yardas y dos Touchdowns, y con un récord de 3-1.

Aunado a la polémica de los comentarios de Baker; Bill Belichick, exentrenador en jefe de New England Patriots, declaró en The Pat McAfee Show. “Ciertamente entiendo lo que quiere decir Tom, hay más estrés cuando no ganas.”

