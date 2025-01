Cardinals se solidariza y presta avión a Los Ángeles Rams para viajar a Arizona

Momento difícil el que vive la población en California debido a los incendios que han provocado pérdidas humanas y dejando sin hogares a cientos de familias.

La NFL también se vio afectada y de la misma manera se ha solidarizado ante los afectados y uno de ellos son Los Ángeles Rams quienes tuvieron que mudarse para llevar a cabo el juego de ronda de comodines.

Cardinals l CRÉDITO:AP

Los angelinos abandonaron el SoFi Stadium y Arizona será el que acogerá el duelo de este lunes ante los Minnesota Vikings.

Cardinals se solidarizó y prestó su avión para trasladar a jugadores, staff de entrenadores, familias y demás, dio a conocer Adam Schefter.

The Cardinals are sending two of the team’s 777 planes to Los Angeles this afternoon, picking up the Rams team, its staff, their families, six dogs and two cats — yes, six dogs and two cats, per an official — and bringing them to Arizona tonight.



Cardinals are turning over their… pic.twitter.com/pdCeBFVHuN

— Adam Schefter (@AdamSchefter) January 10, 2025