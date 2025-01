Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles: El color de uniformes que portarán en el Super Bowl

Está todo servido para vibrar con el juego entre Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles en febrero dentro del Super Bowl 2025.

Y lo que muchos aficionados esperan es el color de la indumentaria que portarán los respectivos equipos en busca del Vince Lombardi en la casa de los Saints de New Orleans.

Comencemos por Mahomes y compañía que revelaron el color en busca del tricampeonato a través de sus redes sociales, donde resaltaron que el jersey blanco será el que buscará el preciado anillo.

Super Bowl jerseys are set. pic.twitter.com/HiwQ5HLwZP

Cabe mencionar, que con el blanco, los Chiefs han conseguido un Super Bowls en su historia de los cuatro que ha conseguido, los otros tres han sido con el tradicional rojo.

Mientras tanto, los Eagles hicieron lo propio en sus redes sociales, donde resaltaron el tradicional verde como el color que lo hará arribar para la edición LIX.

The finishing touches on the Super Bowl threads@fanduel | #FlyEaglesFly pic.twitter.com/pX6nwdauTo

— Philadelphia Eagles (@Eagles) January 29, 2025