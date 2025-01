Aficionados destrozan a Patrick Mahomes tras jugada frente a los Houston Texans

El pasado sábado los Kansas City Chiefs vencieron a los Houston Texans, encuentro en donde Patrick Mahomes fue duramente criticado por una acción en específico.

El QB de los Chiefs ha sido el objeto de las críticas de los aficionados de la National Football League después de que, en una jugada donde Mahomes corrió a la banda ante la presión de la defensa de los Texans, el tres veces ganador del Vince Lombardi 'se pusó flojito' buscando el castigo en favor de su equipo.

Patrick Mahomes flopping...



This should be a flag 🤦‍♂️pic.twitter.com/pFOUuGoEXz

— Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) January 18, 2025