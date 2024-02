Bill Belichick, dispuesto a reemplazar a Andy Reid en Chiefs tras Super Bowl LVIII

El legendario head coach de futbol americano, Bill Belichick, de 71 años, estaría dispuesto a asumir el liderazgo de los Kansas City Chiefs si se le ofreciera la oportunidad de suceder a Andy Reid después del Super Bowl LVIII.

Belichick recientemente finalizó su destacada carrera de 24 años como entrenador en jefe de los New England Patriots el mes pasado, dejándolo sin trabajo para la temporada 2024 de la NFL.

Según informes de Dailymail, si Andy Reid optara por dejar su cargo en Arrowhead, Belichick no dudaría en aceptar el desafío de dirigir a los Chiefs.

Una fuente citada señaló que Belichick tomaría el trabajo "al 100 por ciento" si se le presentara la oportunidad, reconociendo el potencial de liderar un equipo con jugadores estelares como Patrick Mahomes y Travis Kelce.

La incertidumbre sobre el futuro de Andy Reid ha aumentado en las últimas semanas, ya que el entrenador de 65 años evalúa la posibilidad de retirarse después del Super Bowl de este fin de semana en Las Vegas.

Aunque Reid aún no ha tomado una decisión definitiva, la posibilidad de su jubilación está sobre la mesa para esta temporada baja.

Mientras tanto, Belichick ha estado explorando otras opciones después de su salida de los Patriots, incluyendo dos entrevistas con los Atlanta Falcons el mes pasado.

Sin embargo, parece que las conversaciones no llegaron a buen término, ya que Belichick podría estar esperando una oportunidad más atractiva en el futuro.

Andy Reid, por su parte, ha mantenido el enfoque en el juego inmediato y ha evitado especular sobre su posible retiro. En una declaración a los medios el jueves, Reid señaló: "No he llegado a eso, no pienso en eso. Estoy ocupado con el juego".

Travis Kelce, jugador clave de los Chiefs, expresó su confianza en que Reid aún tiene mucho que ofrecer al equipo, sugiriendo que su retiro sería sorprendente. "Creo que tiene muchos años por delante", comentó el ala cerrada a los reporteros en Las Vegas.

