¿Nuevo 'Equipo de América'? Los Kansas City Chiefs están creando su propia dinastía

El polarizante apodo aún aplica hoy en día para los Cowboys de Dallas, a pesar de que quizá no sea tan aplicable hoy en día como en la década de los novena cuando Troy Aikman, Michael Irvin y Emmitt Smith llevaron al equipo a tres títulos de Super Bowl en cuatro años.

"El equipo de América". El equipo que casi todos en Estados Unidos amaban y quizá que también amaban odiar. La verdad es que han existido muchos "Equipos de América" a través de los años. Primero fueron los Steelers de Terry Bradshaw, Lynn Swann y Joe Greene en los setenta, y le siguieron los 49ers de Joe Montana, Roger Craig y Jerry Rice en los ochenta.

Los 2000s por supuesto le pertenecen a los Patriots de Tom Brady, Troy Brown y Rob Gronkowski. En este momento el título le pertenece a los Chiefs de Kansas City, que enfrentará el próximo fin de semana a los 49ers de San Francisco en su cuarto Super Bowl en cinco años.

Patrick Mahomes se ha convertido en la cara de la franquicia como una estrella que está batiendo los récords en la posición más importante. Andy Reid ha evolucionado para convertirse en una figura paterna con bigote y un seguro integrante del Salón de la Fama mientras sigue sumando victorias como entrenador. Y luego está Travis Kelce, quien está saliendo con la estrella del pop Taylor Swift.

Como esos equipos antes de ellos, los Chiefs han combinado el espíritu de la época y el éxito para crecer su afición desde su ciudad hasta Hollywood. E incluso fuera de Estados Unidos, que queda evidenciado con el apoyo que han recibido en Londres, Ciudad de México y Frankfurt, Alemania.

"Creo que lo sientes un poco", reconoció Mahomes, quien no deja de aparecer en la televisión incluso cuando no está lanzando pases, con algunos comerciales icónicos. "Los comerciales posiblemente me ayudan mucho", aseguró, "y la racha en la que estamos. Creo que hasta que viaje por el mundo y vea diferentes cosas, creo que no nos vamos a dar cuenta del impacto que tenemos".

Reid ya lo presenció. Hace dos años viajó a Italia y al salir de su hotel esa primera mañana, inmediatamente lo reconoció un grupo de niños. "Aman a Pat", dijo con una sonrisa. "Conocían a todos nuestros chicos".

El impacto de la NFL es increíble

La liga fue responsable de 24 de las 25 transmisiones de televisión más vistas en el 2023 y que tuvo su punto máximo en el duelo en la victoria de Chiefs ante Eagles en el Super Bowl pasado y que fue vista por 115 millones de personas en Estados Unidos En realidad, de acuerdo con Nielsen, los Chiefs fueron parte de 16 de los 100 eventos de televisión más vistos del año pasado.

Los Chiefs son también el equipo de moda en Hollywood. Jason Sudeikis, Paul Rudd, Eric Stonestreet y Heidi Gardner son asiduos a los partidos, aunque todos están ligados a la ciudad. Ryan Reynolds y Blake Lively estuvieron con Swift en un juego esta temporada. Brad Pitt ha sido visto con una gorra del equipo y a Henry Winkler le gusta usar el jersey de su quarterback predilecto.

Pero como en muchas versiones del "Equipo de América" hay cierta fatiga. La que hace un tiempo era una franquicia desfavorecida que no había ganado un Super Bowl en 50 años ha comenzado a sofocar.

Están en todos lados. Sobreexpuestos y algunos aficionados de la NFL están hartos. "Estaba en una fiesta para ver los juegos de la semana pasada y cada vez que aparecía un comercial de Kelce y Mahomes se podía escuchar un quejido general", aseguró Juston Johnson, quien produce el juego previo de la estación de principal de Baltimore 98 Rock.

Mahomes cree que los Chiefs aún tienen que trabajar antes de que los puedan considerar "el Equipo de América" o reemplazar a los Patriots como la nueva dinastía. Apunta que Nueva Inglaterra ganó seis títulos de Super Bowl y están empatados con los Steelers con la mayor cantidad. Los Chiefs tienen apenas tres —dos desde que se convirtió en quarterback.

