¿Será su último juego? Rumores apuntan al retiro de Travis Kelce si gana el Super Bowl

El final perfecto para Travis Kelce. En las últimas semanas surgieron rumores de que el ala cerrada de los Kansas City Chiefs tendría planeado retirarse al finalizar esta temporada, y qué mejor que despedirse de los emparrillados con un nuevo anillo del Super Bowl.

Ha habido versiones encontradas durante toda la fase de Playoffs que han dejado en el aire el futuro del menor de los Kelce.

Los primeros rumores apuntaban a Travis deseaba retirarse al mismo tiempo que su hermano, y así enfocarse completamente en su podcast llamado New Heights Podcast, el cual es todo éxito, siendo Top 5 de podcast deportivos en Apple y Spotify.

Además, retirarse le daría el tiempo suficiente para disfrutar de su relación tan mediática que tiene con la popular cantante Taylor Swift, quien tendrá una larga gira fuera de los Estados Unidos hasta mediados de octubre.

Sin embargo, el mismo Kelce decidió tranquilizarse a los fanáticos de los Chiefs señalando: “No tengo motivos para no (seguir jugando) al futbol. Me encanta. Me encanta el desafío que me da cada día. No tengo ningún deseo de parar pronto”.

Luego, tras celebrar el título de conferencia de Kansas City, Travis abrazó a su mariscal Patrick Mahomes y le confesó que esas victorias los hacían sentir joven y que podría hacer eso 11 años más.

Así que luego del Super Bowl 58, podríamos conocer la decisión final de Travis Kelce, ¿se mantendrá como ala cerrada de los Chiefs por algunos años más, o decidirá disfrutar el futbol americano desde las gradas, al igual que su hermano Jason Kelce lo goza ahora que está retirado?

