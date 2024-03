Dallas Cowboys, el equipo deportivo más valioso de todo el mundo

Según el último estudio realizado por Sportico, una plataforma digital especializada en análisis de negocios deportivos, los Dallas Cowboys de la NFL han sido reconocidos como la franquicia deportiva más valiosa del mundo.

Durante los últimos 12 meses, los Dallas Cowboys han alcanzando la cifra de 1050 millones de dólares. Además, el equipo ha consolidado su posición como líder en valor de mercado, alcanzando la impresionante suma de 9 mil 200 millones de dólares.

Es importante destacar que la NFL domina la lista de equipos deportivos más valiosos, con seis equipos ubicados dentro de los diez primeros puestos. Entre estos destacan los New York Giants (6), Los Ángeles Rams (7), New England Patriots (8), San Francisco 49ers (9) y New York Jets (10).

El Top-10 de equipos deportivos más valiosos lo completan los Golden State Warriors (2), los New York Knicks (3) y Los Ángeles Lakers (4) de la NBA; y los New York Yankees (5), de la MLB.

El éxito de la NFL se refleja aún más en el hecho de que los 32 equipos de la liga aparecen entre las 100 franquicias deportivas más valiosas del mundo, ubicándose entre el primer y el quincuagésimo tercer lugar.

Los 30 equipos de la NBA, 17 equipos de la MLB, siete conjuntos de la NHL, tres equipos de la Fórmula 1 y 11 equipos de futbol de todo el mundo, completan la lista de Sportico.

Entre los 11 equipos de futbol, aparecen, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Paris Saint-Germain y la Juventus.

