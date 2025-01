Dallas Cowboys informan que Brian Schottenheimer será su próximo entrenador en jefe

Los Dallas Cowboys anunciaron este viernes que el coordinador ofensivo Brian Schottenheimer será en el próximo entrenador de la histórica franquicia.

Cowboys announce Brian Schottenheimer as their next head coach. pic.twitter.com/7LaYAWrywa

La elección un tanto sorprendente anunciada el viernes por la noche es familiar para el mariscal de campo estrella Dak Prescott, quien trabajó estrechamente con Schottenheimer las últimas dos temporadas cuando el ex entrenador Mike McCarthy era el encargado de las jugadas.

Prescott apoyó públicamente el regreso de McCarthy, cuyo contrato inicial de cinco años con Dallas expiró, pero McCarthy y los Cowboys se separaron mutuamente la semana pasada.

Schottenheimer es el noveno entrenador contratado por el propietario, Jerry Jones desde que compró el equipo en 1989 y despidió al único entrenador que tuvieron los Cowboys durante sus primeras 29 temporadas, el miembro del Salón de la Fama del Futbol Profesional, Tom Landry.

Schottenheimer es la séptima contratación de Jones desde la última vez que los Cowboys avanzaron más allá de la ronda divisional de los playoffs en 1995, cuando el club ganó su quinto título de Super Bowl.

