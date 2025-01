¡Oficial! Pete Carroll se convierte en el nuevo entrenador en jefe de los Raiders

Regresó a la NFL. Tras un año después de haber anunciado su retiro como entrenador en jefe de los Seattle Seahawks, Pete Carroll vuelve a la liga de futbol americano esta vez para dirigir a los Raiders de Las Vegas.

Los Raiders encontraron un nuevo entrenador tras haber despedido a Antonio Pierce al término de la temporada. El equipo le dio las gracias después de apenas una temporada como su entrenador en el jefe, misma en la que terminaron la con un récord de 4-13, que incluyó una racha de 10 derrotas consecutivas.

Se une a Las Vegas | AP

Ahora Carroll vuelve a la liga para dirigir a su cuarto equipo tras ser HC de los New York Jets en 1994, a los New England Patriots de 1997 a 1999 y a los Seattle Seahawks de 2010 a 2023. Donde ha sumado 291 partidos, con 170 victorias, 120 derrotas y un empate.

La última vez que Carroll dirigió a un equipo fue en el 2023 donde terminó con un récord de nueve triunfos y ocho derrotas y se perdió los playoffs por segunda ocasión en tres años.

Dejó a Seattle en 2023 | AP

De acuerdo con reportes, los Raiders ahora llegaron a un acuerdo con el entrenador veterano que lo mantendrá en el equipo por tres años con una opción de equipo para un cuarto. Siendo así el cuarto entrenador del equipo en los últimos cinco años.

Ahora, a sus 73 años, Carroll se convierte en el entrenador más veterano en toda la NFL superando a Andy Reid (66). Además, se convertirá en el HC más viejo en la historia de la liga cuando tome al equipo.

Raiders to hire Pete Carroll as head coach. (via @rapsheet & @TomPelissero) pic.twitter.com/yDwzSXhqEF

— NFL (@NFL) January 24, 2025