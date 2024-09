Jerry Jones reconoce las críticas hacía él por el la sequía en Dallas: 'Es justo'

Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, reconoció este martes que es justo atribuirle la responsabilidad por la sequía del equipo, que no ha alcanzado un Super Bowl en casi tres décadas. Los Vaqueros son la franquicia deportiva más valiosa del mundo, pero atraviesan un periodo complicado.

“Eso es muy justo. Es bien sabido que aquí no se toma ninguna decisión en última instancia sobre lo que yo no he aceptado o aprobado. Estamos en un punto débil y tenemos que encontrar la manera de salir de esto”, expresó.

El último triunfo de los Cowboys en el Super Bowl fue en la edición XXX, correspondiente a la temporada de 1995. Desde entonces, el equipo no ha logrado ni siquiera jugar una final de la Conferencia Nacional, y el inicio de la campaña 2024 no augura un cambio en esta tendencia.

A pesar de debutar con una victoria 33-17 ante los Cleveland Browns, las derrotas posteriores en casa ante los New Orleans Saints (44-19) y los Baltimore Ravens (28-25) desataron una ola de críticas hacia Jones.

“Eso es muy justo. ¿Cómo se puede pensar de otra manera, ya sea quién sea el entrenador, quién esté jugando o el estadio en el que se juega? Sea lo que sea aquí, así es”, reiteró Jones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Brett Favre, legendario QB de los Green Bay Packers, es diagnosticado con Parkinson