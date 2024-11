Micah Parsons lanza mensaje contra los fanáticos que pedían al equipo perder

No se da por vencido. A pesar de no contar con jugadores importantes, los Dallas Cowboys rompieron la mala racha venciendo de manera contundente a los Washington Commanders. Ahora, de acuerdo con Micah Parsons, buscarán seguir acumulando victorias.

El equipo de la Estrella Solitaria rompió una racha de cinco derrotas consecutivas aún sin Dak Prescott, Trevon Diggs, Demarcus Lawrence, Zack Martin y Tyler Smith, todos ellos jugadores All-pro. Previo al partido, sin embargo, algunos aficionados consideraban más importante una derrota para sí conseguir una mejor posición en el futuro Draft.

Ante el punto de vista de estos fanáticos, el defensivo estrella, Micah Parsons, decidió lanzar un mensaje asegurando que él sigue pensando en las victorias y espera arruinar los planes de aquellos que quieren un top pick en el Draft.

“Todavía no he terminado. No planeo perder el tiempo. Si los de arriba están buscando una selección del draft, espero que eso se arruine, porque todavía tenemos mucho futbol por jugar. Mientras sea parte de este equipo, siempre vamos a luchar”, dijo Parsons, a través de Jon Machota de The Athletic.

A pesar de la victoria, los Cowboys están todavía tres partidos por detrás de Washington y cuatro y medio por detrás de Filadelfia. Si quieren un puesto en postemporada, necesitarán hilar más y más victorias mientras que, sus rivales dejan ir algunos resultados.

