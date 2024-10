Mike McCarthy responde a Troy Aikman por críticas a sus receptores: 'Hay necesidad de mejorar'

Los Cowboys atraviesan un momento complicado en la temporada pues, a pesar de que este fin de semana descansaron, el equipo ha sufrido varias palizas en el año, además de que uno de sus históricos jugadores ha criticado el sistema de juego del equipo.

Hace unos días, Troy Aikman criticó a los receptores de los Cowboys por su falta de separación con los defensivos. "Veo jugadores perezosos saliendo de la línea de golpeo. A veces corren, pero si lo hacen es porque anticipan que recibirán el balón en esa jugada; pero si no es así, no lo hacen. Y todo está relacionado. No estoy impresionado con ese desempeño".

Estos comentarios no pasaron desapercibidos y en la reciente conferencia de prensa el entrenador en jefe, Mike McCarthy, fue cuestionado sobre la declaración del exmariscal de campo. El HC aseguró que no está de acuerdo con la evaluación de Aikman, pero aceptó que deben mejorar en ciertos aspectos.

“No tienen ningún peso para mí, porque veo todos los videos, voy a las reuniones, estoy en las prácticas, soy parte de los juegos. Así que tengo una comprensión clara de qué y dónde. En particular, no estoy de acuerdo con la declaración de Troy en la selección de palabras. Definitivamente hay necesidad de mejorar en todas las posiciones, no solo en una posición sobre la que comentó”, dijo McCarthy, a través de Jon Machota de The Athletic.

El equipo de la Estrella Solitaria espera poder recuperar a algunos de sus jugadores lesionados y mejorar en los aspectos mencionados por McCarthy, de cara a su siguiente enfrentamiento donde se enfrentarán a los 49ers de San Francisco, un equipo que les ha causado muchos problemas recientemente.

