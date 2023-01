NFL: Tua Tagovailoa será baja para el Pro Bowl

El quarterback de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, sigue en el protocolo de conmoción de la NFL y no participará en el Pro Bowl 2023, le informó a The Associated Press una persona que tiene conocimiento de la situación.

Tagovailoa fue diagnosticado con su segunda conmoción de la temporada 2022 hace poco más de un mes, tras la derrota el 25 de diciembre ante Green Bay. Se perdió los tres últimos encuentros de Miami, incluyendo la derrota en postemporada ante Búfalo.

Tagovailoa fue seleccionado al Pro Bowl como un primer alterno y hubiera reemplazado a Joe Burrow o Patrick Mahomes, uno de los cuales disputará el Super Bowl LVII tras el enfrentamiento de los Bengals y Chiefs el domingo en el duelo de campeonato de la Conferencia Americana. El Pro Bowl se realizará el domingo 5 de febrero, una semana antes del Super Bowl.

Los Dolphins han reiterado que siguen comprometidos de que Tagovailoa será titular en la campaña 2023.

“Eso es algo que ha impulsado a los doctores”, indicó el entrenador de Miami Mike McDaniel tras la temporada “Son los expertos en el campo y cuando nos digan que está listo para jugar como esperamos, cuando nos digan que está listo para jugar en la primavera o cuando sean, entonces seguiremos en esa dirección”.

El gerente general de Miami Chris Grier indicó que, tras conversaciones con los médicos a través del sindicato de jugadores, no creen que Tagovailoa sea más susceptible a una conmoción que otros jugadores.Tagovailoa sufrió una conmoción tras un espeluznante golpe que recibió el 29 de septiembre ante Cincinnati y que lo dejó inconsciente. Salió en camilla y regresó en la semana 7.

Recibió otro golpe cuatro días antes del duelo ante Cincinnati en la victoria ante Búfalo. Parecía tener síntomas de conmoción, pero siguió jugando y el equipo indicó inmediatamente que era una lesión de espalda.La NFL posteriormente cambió el protocolo para obligar a los jugadores que tengan síntomas de conmoción —incluyendo pérdida de equilibrio y estabilidad— que se queden fuera el resto del partido.

Tagovailoa lanzó para un máximo de carrera de 3.548 yardas y 25 touchdowns en su tercera temporada. Lideró a la NFL en porcentaje por aire.

