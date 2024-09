Tyreek Hill rompe el silencio y habla sobre su arresto policial

Tyreek Hill, el jugador de los Dolphins de Miami, habló de lo que vivió tras ser arrestado por la policía de Estados Unidos horas antes de su partido ante Jaguars.

Luego de anotar touchdown y celebrarlo simulando que es arrestado, declaró que todavía no puede digerir lo que sucedió con las autoridades.

"En este momento, todavía estoy tratando de ponerlo todo junto... todavía no sé qué pasó", dijo después del partido.

"Pero sí quiero usar esta plataforma para decir: '¿Qué pasaría si no fuera Tyreek Hill?' En el peor de los casos, ¿sabes?... Todo el mundo tiene manzanas podridas en cada situación, pero quiero poder usar esta plataforma para encontrar una manera de cambiar esto y convertirlo en algo positivo para mí y para Miami-Dade y hacer algo positivo por la comunidad.

"Es difícil. No quiero incluir la raza en esto, pero a veces se vuelve un poco dudoso cuando lo haces. ¿Qué pasaría si yo no fuera Tyreek Hill? Dios sabe lo que esos muchachos habrían hecho. Solo quería asegurarme que estaba haciendo lo que mi tío siempre me decía que hiciera cuando estuvieras en una situación como esa: poner las manos en el volante y simplemente escuchar".

Hill agregó que "no tiene idea" de por qué los oficiales lo esposaron; apuntó que no fue irrespetuoso y que no usó malas palabras hacia los oficiales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DAK PRESCOTT REVELA QUE SUS COMPAÑEROS ESPERAN REGALOS TRAS SU EXTENSIÓN DE CONTRATO