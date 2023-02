Jalen Hurts sobre su error en el Super Bowl 2023: ‘No creo que una jugada defina el duelo’

Cuando los Eagles tenían todo para abrir la brecha ante los Chiefs por hasta 14 puntos, un error nunca antes visto de Jalen Hurts permitió que el Super Bowl LVII se empatara y se mantuviera cerrado hasta los últimos segundos, cuando Kansas City aprovechó para ganar el Vince Lombardi.

Sin embargo, el mismo mariscal de campo de los Eagles se levantó y dio un juego para la historia con cuatro anotaciones, tres por tierra y una por aire, situación que valora, dejando de lado su error que encaminó las cosas en el juego de ayer en Arizona.

"No creo que este juego se defina por una jugada, una jugada a lo largo de todo el partido, o una llamada, o lo que sea", comentó Hurts tras el encuentro frente a los Chiefs.

Al ser cuestionado sobre si debía disculparse con la afición por su fumble, el quarterback de Filadelfia indicó que pese a que la derrota le duele, no juega futbol americano para tener reconocimiento de nadie.

"No hago esto para ser amado. No hago esto para ser odiado. No hago esto para buscar la aprobación de nadie más. Lo hago por los chicos del vestuario, por todo el tiempo que hemos invertido en esto, por el amor y la emoción de hacer crecer ese algo y poner el trabajo y salir y conseguirlo. Sales y haces que suceda", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SUPER BOWL 2023: LA NUMERABILIA DE JALEN HURTS EN SU PRIMER SÚPER TAZÓN