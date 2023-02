Jason Kelce considera su retiro de la NFL tras el Super Bowl LVII

Jason Kelce, Jugador de los Eagles ha pensado en retirarse de la NFL, la decisión será tomada en las próximas semanas. A través de una conferencia previa al Super Bowl dio a conocer que no cree que el resultado influirá para que influya en su resolución.

"Se está acercando más y más cada día. Solo estoy tratando de disfrutar este momento ahora y atacarlo cuando llegue", informó Jason.

"De todo lo que me han dicho sobre cuándo sabes que es hora de retirarte o no, solo sabes cuándo lo sabes, y será cuando ya no quieras jugar", dijo Kelce. "Y no creo que ganar este partido vaya a determinar si quiero seguir jugando o no", argumentó el jugador de Eagles.

Jason Kelce estuvo cerca de retirarse en la pasada temporada baja, sin embargo; regresó a su equipo con un contrato de 14 millones, siendo el mejor centro mejor pagado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SUPER BOWL 2023: KANSAS CITY, A ROMPER LA MALDICIÓN DEL VOLADO