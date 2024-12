Saquon Barkley y 101 yardas que lo separan de la historia eterna

Una de las más grandes sorpresas esta Temporada 2024 en la NFL fue Saquon Barkley. El exgigante de Nueva York encajó perfecto en la ciudad del amor fraternal, y ahora está a punto de completar una de las más grandes hazañas del deporte norteamericano.

La marca que estableció Eric Dickerson, que logró en 1984, está a nada de romperse. Barkley con las 167 yardas el día de ayer, rompió la marca de las 2 mil yardas y va por el récord de Dickerson.

Barkley frente a Cowboys | AP|

El excarnero no está nada contento con que su histórico se vea amenazado. El también excorredor de Colts, mencionó que no le agrada la idea de que Saquon rompa su récord y confía que no lo hará.

"No creo que lo supere. ¿Quiero que lo rompa? Absolutamente, no. No me ando con rodeos en ese aspecto", comentó Dickerson en una entrevista. Cabe señalar que el hombre que posee todavía el récord lo logró en un partido menos que Saquon, ya que antes se jugaban solo 16 Semanas de temporada regular.

Saquon, uno de los favoritos | AP|

El RB de Philadelphia tiene una cita con la historia el próximo domingo, contra los Giants. Barkley puede romper la histórica marca en contra de su antiguo equipo; donde prefirieron pagarle un jugoso contrato a Daniel Jones (ahora mariscal de campo de Vikings) que a él.

Dickerson | AP|

