Malik Nabers sobre conmoción cerebral: 'Me asusté cuando no podía recordar lo sucedido'

Sobre ello, Nabers aseguró que no recuerda nada de lo sucedido, pues el golpe fue fuerte y además se perdió los juegos ante Seattle y Cincinnati, afortunadamente para los Giants, todo apunta a que puedan contar con él para el encuentro con Filadelfia.

"Me asusté cuando no podía recordar lo que había pasado. No recuerdo la última jugada en la que participé, así que sí, me asusté un poco", dijo Nabers en entrevista con ESPN.

"Sí, siempre seré yo mismo. Es la vida que elegí vivir, es lo que conlleva el trabajo. Pero al fin y al cabo, sigo teniendo mi propia vida", agregó el receptor abierto de los Giants.

“Post more Malik Nabers content!!!” pic.twitter.com/bsCHPtKmDM — New York Giants (@Giants) June 6, 2024

Nabers tuvo un inicio prometedor con los de Nueva York, pues es el receptor abierto líder del equipo. Su estadística es de tres touchdowns y ha registrado partidos de 100 yardas con 35 recepciones. Contra Eagles, Giants espera contar con su calidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: Coughlin, Shanahan y Seifert seleccionados como entrenadores candidatos al Salón de la Fama