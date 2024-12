Detroit Lions vs San Francisco 49ers EN VIVO NFL Semana 17 Monday Night Football

SIGUE TODAS LAS ACCIONES AQUÍ:

Bienvenidos amigos de Récord hoy los Lions enfrentarán de visita a los 49ers en una revancha del último partido de campeonato de la Conferencia Nacional ¡ARRANCAMOS!

Q3 7:40- ¡TOUCHDOWN! Purdy conecta un pase pala para Samuel y ya lo ganan 28-21

Q3 8:00- Las defensivas no vinieron esta noche. Todas las series han terminado en campo rival y ahora los Niners están a nada de retomar la ventaja

Q3 9:58-¡TOUCHDOWN! Goff conecta con Laporta y ya empataron todo. Fueron por 2 para poner el partido 21-21

Q3 15:00- El balón está en el aire y... ¡Arranca el segundo tiempo en el Levi's Stadium! Los Lions a la ofensiva

MEDIO TIEMPO 49ERS 21-13 LIONS

Q2 7s ¡GOL DE CAMPO FALLADO! Moody falla el gol de campo y deja 2 segundo en el reloj, el partido sigue 21-13

Q2 11s ¡iNCREÍBLE OFENSIVA DE 49ERS! En sólo un minuto ya están en zona roja y con posibilidad de anotar siete más

Q2 1:14 ¡DETENIDOS! Los Lions se la juegan en 4ta y no completan, los 49ers ahora buscarán extender su ventaj previo al medio tiempo

PAUSA DE LOS 2 MINUTOS 49ERS 21-13 LIONS

Brock got crafty for six. pic.twitter.com/TOLen9Uj6H — NFL (@NFL) December 31, 2024

Q2 6:13 ¡TOUCHDOWN! Bruck Purdy tiene una nueva anotación esta vez por tierra y ya están 21-13

Q2 7:33 !COMPLETAMENTE SOLO! Purdy conecta con Pearsall y ya están dentro de la yarda 10 amenazando con otro TD

Q2 10:09 ¡TOUCHDOWN! ¡Los Lions hacen de las suyas y con una jugada engaño Williamson anota por segunda ocasión! El partido se ponde 13-14

Q2- 14:53 ¡TOUCHDOWN! La ofensiva de San Francisco está imparable y ya extienden su ventaja a 14-6

FINAL DEL Q1 49ers 7-6 Lions

Q1 3:42 ¡TOUCHODOW! Con un Sweep Jameson Williams lleva el balón a las diagonales, pero la patada fue bloqueada. Los 49ers siguen ganando 7-6

Q1 5:22- En un abrir y cerrar de ojos, Detroit ya toca la puerta para empatar el partido

Just over the goal line for Ricky Pearsall's second career TD pic.twitter.com/NPBovERdkF — NFL (@NFL) December 31, 2024

Q1 8:06- ¡TOUCHDOWN! Purdy conecta con Pearsall y los 49ers ya lo ganan 7-0

Q1 8:50- Los 49ers tocan la puerta y se desata una breve pelea entre jugadores de ambos equipos

Q1 15:00- El balón está en el aire y... arranca el Monday Night Football de la Semana 17

Los equipos ya están listos

A recuperar la semana de descanso. Los Detroit Lions buscan volver a ser el sembrado número uno de la Conferencia Nacional, sin embargo, para ello deberán vencer a unos San Francisco 49ers que ya no tienen nada que perder.

Ganen o pierdan hoy, lo Lions deberán pelear ante los Vikings en la última semana de temporada regular por el campeonato de división en el Norte de la Nacional, así como ser el equipo con el mejor récord en la conferencia. Sin embargo, un triunfo ante los Niners les daría cierta ventaja para cerrar la temporada.

Los 49ers por su parte, quedaron eliminados de cualquier tipo de contienda el pasado fin de semana, por lo que ahora los jugadores simplemente estarán jugando por su siguiente contrato, especialmente Brock Purdy, quien quiere ser el jugador mejor pagado de la NFL.

