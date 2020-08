NFL: Odell Beckham Jr. propone cancelar la temporada ante amenaza del Covid-19

Odell Beckham Jr., receptor abierto de los Cleveland Browns, declaró que tras la afectación que sufre Estados Unidos por la emergencia sanitaria por Covid-19, las autoridades de la NFL deberían suspender la temporada 2020-21.

En entrevista con el rotativo estadounidense,The Wall Street Journal, el wide receiver señaló que los dirigentes de La National Football League deberían enfocarse más en el lado humanitario que en lo económico.

“Obviamente, con todo lo que está sucediendo, no tiene ningún sentido que intentemos hacer esto.

“¿Entonces por qué intentamos seguir con esto? Obviamente es por su dinero. Y eso me molesta porque siempre ha sido esto 'y odio decirlo', pero es la (postura) de los propietarios. 'Oh, somos sus dueños', y toda esa injusticia que está pasando en la que no nos ven como seres humanos”, externó.

Actualmente, Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia del Coronavirus con 4 millones 696 mil 573 infectados y 155 mil 165 muertes.

