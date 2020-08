C.J. Mosley no disputará la temporada 2020 con los Jets

C.J. Mosley, linbacker de los New York Jets, ha optado por no participar en la siguiente campaña de la NFL por miedo a su salud y la de su familia, ya que considera que no hay suficientes precauciones para evitar la propagación del coronavirus en la liga de futbol americano.

Clint Mosley Jr. de 28 años de edad iba a tener su segunda temporada con los Jets tras llegar como agente libre en 2019, y previamente haber estado cinco años en Baltimore.

El jugador de Nueva York se une a la lista de jugadores que han optado por no jugar en la siguiente temporada de la NFL. Entre las ausencias más destacadas están Damien Williams de Chiefs, Nate Solder de Giants y Dont'a Hightower de los Patriots.

La difícil decisión de Mosley aún no es anunciada por los Jets debido a que dicha información la obtuvo una fuente anónima de la agencia AP.

C.J. Mosley fue reclutado en la primera ronda del draft del 2014 por los Baltimore Ravens.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: JETS Y GIANTS JUGARÁN SIN AFICIONADOS EN EL METLIFE STADIUM POR PANDEMIA DE COVID-19