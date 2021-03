NFL: Mike Evans donó 50 mil dólares a afectados por tormenta invernal en Texas

Tras ganar el Super Bolw LV con los Tampa Bay Buccaneers, el ala cerrada Mike Evans mostró su lado humano al apoyar econónimcamente a los afectados por las inusuales tormentas invernales que azotaron Texas.

Evans, originario de Galveston, Texas, área que fue fuertemente afectada por la tormenta, donde se informó de tres muertes relacionadas con la tormenta y al menos otras 25 en el cercano condado de Harris, apoyó con 50 mil dólares en efectivo para los daminificados, informó TMZ Sports.

"La comunidad de Galveston me ha apoyado mucho a lo largo de mi carrera. Después de enterarme de la destrucción que causó la tormenta de invierno, supe que tenía que hacer algo para devolver ese mismo apoyo", reveló el jugador, que realizó este donativo a través de la fundación Unted Way of Galveston.

El portal informó que 37 mil 500 dólares se darán directamente a las familias necesitadas en forma de tarjetas de regalo para alimentos y otros artículos esenciales, dijo Lindsey White, directora ejecutiva de United Way of Galveston. Mientras que el dinero restante se entregará al Club de Niños y Niñas Johnny Mitchell de Galveston y la Casa de San Vicente para ayudar a los niños y familias desatendidos.

"Estamos muy agradecidos de que la fundación nos haya confiado estos fondos tan necesarios para las familias de Galveston", continuó White.

