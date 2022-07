Tom Brady: 'Podría ser mi último año, pero también podría cambiar de pensar'

Sólo 40 días después de anunciar su retiro de la NFL, Tom Brady se arrepintió y anunció su vuelta a los Tampa Bay Buccaneers para la próxima temporada.

Pero Brady aún no define cuál será su futuro en los emparrillados después de la campaña 2022-2023 de la NFL.

"No lo sé. Lo decidiré de año en año. ¿Podría ser mi último? Absolutamente. ¿Cambiaría de pensar? Absolutamente. Me he dado cuenta de que no me quedan cinco años. Quiero hacerlo a mi manera. Quiero dar todo lo que tengo y ver en qué punto estoy. Mi cuerpo se siente bien. He tenido algunas lesiones, pero si las cosas van bien y ganamos, sería genial", revelo´el pasador en entrevista con Variety.

Lo que sí tiene claro, el veterano mariscal de campo es que desea que su retiro se dé después de ganar su octavo anillo de Super Bowl.

"Obviamente, sería la mejor forma de terminar. Tengo un fuego competitivo que me supera", dijo Brady.

