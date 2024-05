Calendario NFL 2024: Todos los partidos de la próxima temporada en los emparrillados

La NFL ha desvelado oficialmente el calendario completo para la temporada 2024, generando gran expectación entre los aficionados. Tras haber adelantado los partidos más importantes y especiales en los últimos días, la liga ha confirmado todos los encuentros que se disputarán a lo largo de una temporada que promete ser inolvidable.

Kickoff 2024

La temporada comenzará con un emocionante partido inaugural el 5 de septiembre, enfrentando a los Baltimore Ravens contra los Kansas City Chiefs en el Arrowhead Stadium. Este encuentro marcará el debut de los Chiefs como bicampeones de la NFL, en lo que se anticipa como un choque de titanes.

Debut de Tom Brady como analista

Uno de los momentos más esperados de la temporada será el debut de Tom Brady como analista, durante el partido entre los Dallas Cowboys y los Cleveland Browns. El siete veces campeón de la NFL aportará su experiencia y conocimientos en una nueva faceta de su carrera.

Partidos Internacionales

La NFL ha expandido su alcance global, anunciando partidos en Brasil, Alemania e Inglaterra. Lamentablemente, México ha sido excluido de la lista este año debido a las remodelaciones en el Estadio Azteca. Estos encuentros internacionales reflejan el crecimiento y la popularidad del fútbol americano en todo el mundo.

Cartelera de Navidad

Por primera vez, los aficionados podrán disfrutar de una doble cartelera de Navidad a través de Netflix. Los partidos programados para el 25 de diciembre son:

- Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers

- Baltimore Ravens vs. Houston Texans

Monday Night Football

El primer Monday Night Football de la temporada será el 9 de septiembre, destacando el regreso de Aaron Rodgers tras su lesión en el partido entre los New York Jets y los San Francisco 49ers.

Thursday Night Football

La temporada de Thursday Night Football comenzará el 12 de septiembre con un emocionante encuentro entre los Buffalo Bills y los Miami Dolphins en el Hard Rock Stadium. Otros partidos destacados incluyen:

- Dallas Cowboys vs. New York Giants, Semana 4

- Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens, Semana 10

- Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs, Semana 13

- Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers, Semana 15

Reencuentros de Estrellas

La temporada 2024 también verá varios reencuentros esperados entre excompañeros:

- Atlanta Falcons vs. Minnesota Vikings (Kirk Cousins y Justin Jefferson) - 8 de diciembre

- Buffalo Bills vs. Houston Texans (Josh Allen y Stefon Diggs) - 6 de octubre

- Pittsburgh Steelers vs. Denver Broncos (Russell Wilson y Patrick Surtain) - 15 de septiembre

- Philadelphia Eagles vs. New York Giants (Saquon Barkley) - 20 de octubre

Juegos Estelares de Sunday Night

Algunos de los partidos más esperados en Sunday Night Football incluyen:

- Los Angeles Rams vs. Detroit Lions, Semana 1

- Buffalo Bills vs. Baltimore Ravens, Semana 4

- Dallas Cowboys vs. Pittsburgh Steelers, Semana 5

- Dallas Cowboys vs. San Francisco 49ers, Semana 8

- Philadelphia Eagles vs. Los Angeles Rams, Semana 12

- Miami Dolphins vs. Cleveland Browns, Semana 17

Juegos Estelares de Monday Night

Además del encuentro inaugural, otros partidos destacados en Monday Night Football son:

- Miami Dolphins vs. Los Angeles Rams, Semana 10

- Houston Texans vs. Dallas Cowboys, Semana 11

- Detroit Lions vs. San Francisco 49ers, Semana 17

Thanksgiving Day

El tradicional Día de Acción de Gracias contará con tres emocionantes encuentros en la Semana 13:

- Chicago Bears vs. Detroit Lions

- New York Giants vs. Dallas Cowboys

- Miami Dolphins vs. Green Bay Packers

La temporada 2024 de la NFL promete ser una de las más competitivas y emocionantes hasta la fecha, con una amplia gama de partidos destacados y momentos históricos que los aficionados no querrán perderse.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡BOMBAZO! NETFLIX TRANSMITIRÁ PARTIDOS DE NFL DURANTE EL 'CHRISTMAS DAY'