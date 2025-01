Cam Newton revela tener 'problemas económicos' tras dejar la NFL

El exmariscal de campo de la NFL, Cam Newton, sorprendió al admitir públicamente las dificultades económicas que enfrenta tras su retiro en 2021. En una entrevista reciente, Newton, quien fuera una de las caras más reconocidas de los Carolina Panthers y los New England Patriots, confesó que mantener a sus ocho hijos se ha convertido en un desafío importante.

Newton, de 35 años, reflexionó sobre la transición que ha vivido desde que dejó el futbol profesional, explicando que ya no se siente como el "superhombre" que solía ser durante su carrera en la NFL. "Al estar en la NFL, todos saben que hay una gran suma de dinero que llega a ti en un corto período de tiempo. Pero después de estar fuera del juego durante tres años, esos cheques no llegan de la misma manera", comentó.

Se retiró en el 2021 | X @CameronNewton

A pesar de haber acumulado una fortuna significativa a lo largo de su carrera de más de 100 MDD, que incluyó un salario de seis millones de dólares en su última temporada con los Panthers y 5.1 millones de dólares con los Patriots en 2020, Newton reveló que la falta de ingresos constantes ha cambiado su perspectiva y estilo de vida. "Me duele saber que no puedo darles a mis hijos lo que antes les daba", expresó con franqueza.

Además, el ganador del premio MVP de 2015 reconoció que este nuevo capítulo en su vida está lleno de desafíos personales y económicos. "Estoy entrando en una etapa diferente de mi vida que va a requerir una forma diferente de mí mismo", señaló, destacando que está trabajando para adaptarse a esta nueva realidad.

Reveló problemas económicos | X @CameronNewton

Newton concluyó con una reflexión sobre el cambio y el crecimiento personal: "Hay una famosa frase que dice que para conseguir algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Ahora me estoy preparando para este próximo capítulo de mi vida".

