Christian McCaffrey será la portada de Madden NFL 25

Christian McCaffrey creció jugando el videojuego Madden NFL con su hermano, soñando con ser jugador de la liga algún día. Aparecer en la portada del famoso videojuego nunca fue una consideración.

Electronic Arts Inc. anunció el martes que el corredor estrella de los San Francisco 49ers aparecerá en la portada de EA Sports Madden NFL 25, que se lanzará en todo el mundo el 16 de agosto.

"Es un gran honor", dijo McCaffrey. “Es algo que nunca imaginé que me pasaría. Siempre imaginé jugar en la liga y tener éxito en la liga. Pero estar en la portada de Madden nunca se me pasó por la cabeza. Nunca pensé que eso me pasaría a mí”.

McCaffrey ganó el premio al Jugador Ofensivo del Año de la AP la temporada pasada cuando ayudó a San Francisco a llegar al Super Bowl. Lideró la NFL con 2,023 yardas desde la línea de golpeo y estuvo empatado en el liderato de la NFL con 21 touchdowns.

El honor de la portada de Madden llega una semana después de que McCaffrey firmara una extensión de dos años por valor de 38 millones de dólares para permanecer bajo contrato con los 49ers hasta la temporada 2027.

McCaffrey se convirtió en el raro corredor que sacó provecho de un segundo gran acuerdo de veterano mientras presiona para elevar el listón salarial para una posición que ha experimentado poco crecimiento en la cima del mercado en la última década.