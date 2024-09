¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la semana 3 de la NFL?

Este jueves arranca la tercera semana en la National Football League cuando, en el MetLife Stadium, los New York Jets van a recibir a los New England Patriots en lo que ya es un clásico en el Eeste de la AFC.

Después, la jornada dominical, arranca con el duelazo entre los New Orleans Saints vs Philadelphia Eagles, además del partido entre los Pittsburgh Steelers vs Los Angeles Chargers, estos dos encuentros se jugarán el domingo a las 11:00 de la mañana tiempo de la CDMX.

Los juegos de la tarde comenzarán a las 14:00 hrs, donde los Dallas Cowboys tendrán su tercer partido en casa cuando reciban a los Baltimore Ravens, mientras que los Rams jugarán ante unos adoloridos San Francisco 49ers.

El domingo en la noche, en el partido de la semana, los Buffalo Bills jugarán ante los Jacksonville Jaguars, para dar paso al encuentro entre los Washington Commanders y los Cincinnati Bengals, este a jugarse en el Monday Night Football.

Dos duelos que acompañan la semana tres de la NFL serán los Atlanta Falcons vs los Kansas City Chiefs, mientras que los Raiders buscarán su segunda victoria cuando jueguen contra los Carolina Panthers.

