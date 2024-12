Fox Sports anuncia transmisión del Super Bowl LIX por sus pantallas

Luego de algunas semanas sin transmisión de partidos de NFL a través de su señal, Fox Sports México anunció que este jueves tendrán en sus pantallas el partido de la Semana 17 entre Seahawks y Bears y no sólo eso, sino que reveló que el Super Bowl LIX estará en sus pantallas.

Después de que los aficionados se decepcionaron por no poder disfrutar de la NFL por Fox Sports México, la cadena televisiva recuperó los derechos de transmisión, mismos que habían perdido por falta de pagos.

En su momento se confirmó que Fox había perdido los derechos para el resto de la temporada, pero en redes sociales, la empresa publicó una imagen con el anuncio del Thursday Night Football.

Chicago Bears vs Seattle Seahawks será el partido con el que Fox y NFL continuarán su relación con un nuevo acuerdo. Además, la cuenta de la Liga en México anunció que para el domingo se transmitirán el Jets vs Bills, Panthers vs Buccaneers, Dolphins vs Browns y Packers vs Vikings.

"No teman, el Super Bowl estará en Fox Sports", fue uno de los comentarios de Tony Valls, durante el Boxing Day de la Premier League.

