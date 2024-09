NFL 2024: Kansas City Chiefs, favorito al Tricampeonato, concuerdan expertos 

Desde que debutó en la NFL, Patrick Mahomes llevó a los Kansas City Chiefs a otro nivel. Llamado a reescribir la historia de la Liga, el quarterback y sus Jefes arrancan el camino hacia otro hito en el emparrillado: ser el primer equipo Tricampeón en la Era Super Bowl.

RÉCORD consultó a analistas y expertos en la mejor Liga de futbol americano del planeta y en consenso general, los dirigidos por Andy Reid y comandados por el mariscal de campo #15 se perfilan para levantar de nueva cuenta el Vince Lombardi, como ya lo hicieron en 2019, 2022 y 2023.

De darse la situación que prevén Iván Pirrón, Ricardo Sánchez y Mariana Morales, miembros de RÉCORD+, Ernesto Del Valle, de Fox Sports, y Joaquín 'Coach, Castillo, habitual en Azteca Deportes, los Chiefs serán el primer equipo en hilar tres títulos desde la fusión de la AFL y la NFL, en 1966.

En la historia del Super Bowl, Packers, Dolphins, Steelers (en dos ocasiones), 49ers, Cowboys, Broncos, Patriots y ahora Chiefs se han alzado como Bicampeones. Sin embargo, ninguno de ellos -a excepción de Kansas City que está por iniciar campaña- estuvo cerca del Tricampeonato.

Pero la tarea no será fácil para Mahomes, Travis Kelce, Isiah Pacheco y compañía, pues tan solo en la Conferencia Americana, Ravens, Chargers, Dolphins e incluso Jets -con el recuperado Aaron Rodgers- buscarán complicarle las cosas al vigente monarca.

En la Conferencia Nacional se encuentra el segundo equipo con más proyección hacia el campeonato: San Francisco 49ers, con votos de Pablo Viruega, de ESPN, Arturo Carlos, de La Octava, y Ricardo López, quien estuvo en Mundo NFL. Por ello, los gambusinos se perfilan como posible rival de los Chiefs -de nueva cuenta- en el Superdomingo.

Mahomes, favorito a MVP

Si los Chiefs son favoritos a Campeones, Patrick Mahomes arrasa para ser el Jugador Más Valioso de la temporada 2024 de la NFL, la cual arranca este jueves con el Kickoff entre Jefes y Ravens, en Arrowhead Stadium.

El mariscal de campo de Kansas City no brilló como en años anteriores la campaña pasada, sin embargo, supo responder en momentos clave y con un cierre bueno, desde ya levanta la mano para su segundo Premio al MVP, como ya lo hizo en 2018 y en 2022.

Mismos Cowboys ¿misma historia?

Otro de los equipos más votados en la encuesta realizada por RÉCORD fue Dallas. No obstante, la categoría en la que los Cowboys destaca es la de posible decepción del año.

Con Dak Prescott como gran figura, pese a los amagos de irse del equipo, los pupilos de Mike McCarthy se perfilan para pelear con los Eagles en la División Este de la Conferencia Nacional, con la mira en el bicampeonato del sector.

Pero lo mostrado en años anteriores, sumado a los conflictos internos entre jugadores y el dueño del equipo, Jerry Jones, no genera ilusión en los analistas y mucho menos en la afición del Equipo de la Estrella Solitaria.

Pronósticos

Iván Pirrón | RÉCORD+

Campeón: Chiefs

Super Bowl: Chiefs vs Packers

MVP: Patrick Mahomes

Revelación: Commanders

Decepción: Cowboys

Mariana Morales | RÉCORD+

Campeón: Chiefs

Super Bowl: Chiefs vs Eagles

MVP: Joe Burrow

Revelación: Chargers

Decepción: Bills

Ricardo Sánchez

Campeón: Chiefs

Super Bowl: Chiefs vs Lions

MVP: Patrick Mahomes

Revelación: Falcons

Decepción: Eagles

Ernesto Del Valle | Fox Sports

Campeón: Chiefs

Super Bowl: Chiefs vs 49ers

MVP: Patrick Mahomes

Revelación: Texans

Decepción: Steelers

Joaquín Castillo | Azteca Deportes

Campeón: Chiefs

Super Bowl: Chiefs vs Lions

MVP: Patrick Mahomes

Revelación: Packers

Decepción: Cowboys

Pablo Viruega | ESPN

Campeón: 49ers

Super Bowl: Ravens vs 49ers

MVP: Patrick Mahomes

Revelación: Bears

Decepción: Jets

Arturo Carlos | La Octava

Campeón: 49ers

Super Bowl: Ravens vs 49ers

MVP: Christian McCaffrey

Revelación: Texans

Decepción: Eagles

Ricardo López | Analista NFL

Campeón: 49ers

Super Bowl: Chiefs vs 49ers

MVP: Josh Allen

Revelación: Bears

Decepción: Dolphins

Javier Trejo Garay | ESPN

Campeón: Eagles

Super Bowl: Chiefs vs Eagles

MVP: Jalen Hurts

Revelación: Jets

Decepción: Cowboys

Pedro Domínguez

Campeón: Packers

Super Bowl: Ravens vs Packers

MVP: Patrick Mahomes

Revelación: Jets

Decepción: Cowboys

Totales

Campeón

1. Chiefs | 5 votos

2. 49ers | 3 votos

3. Eagles | 1 voto

4. Packers | 1 voto

Super Bowl

1. Chiefs vs Eagles | 2 votos

2. Chiefs vs Lions | 2 votos

3. Ravens vs 49ers | 2 votos

4. Chiefs vs 49ers | 2 votos

5. Chiefs vs Packers | 1 voto

6. Ravens vs Packers | 1 voto

MVP

1. Patrick Mahomes | 6 votos

2. Joe Burrow | 1 voto

3. Christian McCaffrey | 1 voto

4. Jalen Hurts | 1 voto

5. Josh Allen | 1 voto

Revelación

1. Texans | 2 votos

2. Bears | 2 votos

3. Jets | 2 votos

4. Packers | 1 voto

5. Commanders | 1 voto

6. Chargers | 1 voto

7. Falcons | 1 voto

Decepción

1. Cowboys | 4 votos

2. Eagles | 2 votos

3. Bills | 1 voto

4. Jets | 1 voto

5. Steelers | 1 voto

6. Dolphins | 1 voto

