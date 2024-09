NFL: Así terminó la jornada dominical de la Semana 2

No una, no dos, no tres, no cuatro. Cinco grandes sorpresas se llevaron los reflectores este domingo de NFL pues los favoritos a competir por el título terminaron cayendo. Además, algunos QB consiguieron su primera victoria con sus equipos.

Esta jornada dominical estuvo llena de sorpresas, empezando con la victoria de Minnesota ante San Francisco por marcador de 23-17. Los Vikings siguen sin caer en casa ante los 49ers desde 1992. Desafortunadamente para el equipo, perdieron a Justin Jefferson por una lesión en el muslo.

En las otras sorpresas, Dallas no sólo perdió en casa por primera vez desde septiembre del 2022, sino que fueron humillados 44-19 ante unos Saints que parecen imparables. Asimismo, los Lions, Ravens y Rams terminaron perdiendo ante equipos que no apuntaban a ser contendientes en Tampa Bay, Raider y Cardinals respectivamente.

En cuanto a los mariscales a destacar están, Aaron Rodgers quien finalmente logró ganar por primera vez con los Jets. Malik Willis ganó con Green Bay y Jayden Daniels ganó por primera vez en la NFL ante los Giants.

En el juego de la semana, los Cincinnati Bengals no pudieron vencer a los Kansas City Chiefs en Arrowhead tras una polémica jugada. Patrick Mahomes lanzó dos intercepciones pero un castigo apretado a favor le ayudó para poder sacar la victoria. A pesar de la derrota, Joe Burrow mantiene el dominio sobre Mahomes y ya tiene récord de tres triunfos por dos derrotas.

Los otros tres partidos Seattle venció a New England, Chargers aplastaron a Carolina y Browns sorprendieron al vencer a los Jaguars.

Ahora sólo faltan los partidos de ‘primetime’ de SNF entre Bears y Texans y el MNF entre los Eagles y los Falcons.

