NFL México: Texans apunta para volver al Estadio Azteca

La NFL volverá en 2025 a uno de los países con mayor pasión por el futbol americano: México, específicamente a la CDMX, y de momento, pese a que el Estadio Azteca se encuentra en remodelación de cara al Mundial 2026, ya hay candidatos para jugar en el Coloso de Santa Úrsula.

Entre las opciones para ser locales en la capital tricolor están los Houston Texans, de acuerdo con información revelada por Iván Pirrón en Reversible de RÉCORD+.

"El equipo que podría venir a jugar como local en el Estadio Azteca, en noviembre de 2025, serían los Houston Texans", comentó el experto en futbol americano, concordando con información de medios estadounidenses, entre ellos ESPN.

Además de los Texans y visualizando al equipo que se perfila para ser visita en la CDMX, Pirrón ve viable que sea Denver, aunque los 49ers también podrían ser candidatos.

"Yo creo que van a ser los Broncos de Denver, entonces, Texans vs Broncos me parece que sería un buen espectáculo", declaró en Reversible.

Rivales de Texans como local

Aunque el calendario de la temporada 2025 de la NFL aún no se ha revelado, los Texans ya tienen rivales para jugar en casa y, por ende, uno de ellos también podría visitar el Estadio Azteca.

Indianapolis Colts

Jacksonville Jaguars

Tennessee Titans

Denver Broncos

San Francisco 49ers

Las Vegas Raiders

Arizona Cardinals

Rival de la AFC Este

Rival de la NFC Sur

Estadio Azteca, la única sede

En los últimos días se esparcieron los rumores sobre que el partido de la NFL en México se podría jugar en otro recinto de la República Mexicana, sin embargo, es imposible, esto debido a que la NFL pide como mínimo un aforo de 80 mil personas, capacidad que solo el Estadio Azteca mantiene, ningún otro inmueble de México podría albergar este evento.

"Es en el Estadio Azteca, no hay de otra, no te dejes engañar. No hay manera de que se pueda en otro estadio", comentó Iván Pirrón en Reversible de RÉCORD+. "La NFL le pide a México que el aforo debe de ser mínimo de 80 mil personas. No puede ser Guadalajara, no puede ser Monterrey".

