New England Patriots elige a Mike Vrabel para ser nuevo HC en Nueva Inglaterra

Los Patriots de Nueva Inglaterra contrataron a Mike Vrabel como su próximo entrenador en jefe.

El equipo anunció la contratación el domingo por la mañana. Esto ocurre una semana después de que el propietario de los Patriots, Robert Kraft, despidiera a Jerod Mayo tras la victoria en el último partido de la temporada contra los Bills de Buffalo, y con lo que terminó su única temporada como entrenador con récord de 4-13.

The Patriots will introduce new head coach Mike Vrabel at a press conference on Monday at 12pm ET. pic.twitter.com/QZ3ltA6Dpy

— New England Patriots (@Patriots) January 12, 2025