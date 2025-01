¡No llegó al Lunes negro! Patriots anuncian el despido del Head Coach Jerod Mayo

Los New England Patriots despidieron al entrenador Jerod Mayo el domingo después de una temporada, comenzando otro reinicio para la franquicia solo un año después de que se separó del entrenador Bill Belichick.



Statement from Patriots Chairman and CEO Robert Kraft: https://t.co/2YgHtzzBHK pic.twitter.com/GMXGgd768x — New England Patriots (@Patriots) January 5, 2025

“Después del partido le informé a Jerod Mayo que no regresará como entrenador en jefe de los New England Patriots en 2025. Para mí, personalmente, fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, dijo” Kraft. “Desafortunadamente, la trayectoria de las actuaciones de nuestros equipos a lo largo de la temporada no ascendió como esperaba.”

Un ex apoyador de los Patriots que trabajó como asistente bajo Belichick, Mayo comenzó la temporada con un fuerte respaldo de Kraft. Pero junto con un cuerpo técnico que contó con el coordinador ofensivo Alex Van Pelt y el coordinador defensivo por primera vez DeMarcus Covington, luchó por aprovechar al máximo una lista joven que incluía al mariscal de campo novato Drake Maye.

Mayo deja a los Pats tras una temporada | AP|