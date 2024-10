Los Raiders estarían dispuestos a traspasar a Davante Adams, señalan reportes

Las Vegas Raiders tienen la disposición de canjear a Davante Adams, siempre y cuando sea en "paquete" que incluya una segunda ronda además de compensación adicional. Lo anterior de acuerdo con Adam Schefter de ESPN.

Esta apertura se da en medio de la polémica que provocó el "Me gusta" que la cuenta del entrenador Antonio Pierce le dio a una publicación en la que se hablaba de que le receptor abierto probablemente había jugado su último partido con los Raiders. Aunque la reacción se borró poco después, en internet quedaron capturas de pantalla que ponían en evidencia la situación. Al respecto, Adams declaró que no se ha comunicado con su head coach.

"No he escuchado de él. No he hablado con él", declaró el receptor en el "Up & Adams Show with Kay Adams" y añadió que las redes sociales pueden resultar complicadas. "Son una bestia (las redes), así que hay mucha gente allá afuera que lo vieron y se preguntan lo que sucede y me contactan".

"Todo lo que puedo controlar es esta charla que estamos teniendo ahora y cuando hayamos terminado con eso, todo lo que puedo controlar es lo siguiente que voy a hacer", añadió Adams sin confirmar si es viable o no que salga del equipo.

El jugador de 31 años se perdió la victoria de los Raiders en la Semana 4 sobre los Cleveland Browns por una lesión de tendón de la corva sufrida el jueves en un entrenamiento. Según ESPN, el equipo le seguirá monitoreando semana a semana para ver cómo progresa en su lesión.

"Intento estar sano y hacer todo lo que pueda para mantenerme encima de eso, porque lo peor que puedes hacer, especialmente en una situación como el tendón de la corva, es salir allá y provocar daño a largo plazo porque intentas ser avaro y no comprendes el proceso. No es nada divertido estar fuera, pero pienso que mis compañeros lo apreciarán más a la larga", fueron las palabras de Adams respecto a su lesión.

