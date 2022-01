NFL: Derek Carr respaldó a Bisaccia tras la derrota de los Raiders en playoffs

Luego de tener una temporada llena de polémicas en donde se vieron involucrados desde el exentrenador de los Raiders, Jon Gruden, hasta jugadores como Henry Ruggs, Rich Bisaccia asumió el cargo de Head Coach de Las Vegas y estabilizó al equipo a tal grado de meterlos a postemporada de la NFL por segunda ocasión en 19 años.

Por ello los jugadores de los Raiders respaldaron a Bisaccia a pesar de ser eliminados de playoffs por los Bengals. Uno de ellos fue Derek Carr, quien en conferencia postpartido afirmó que el entrenador de 61 años es la persona correcta para el puesto. "Creo que todos podemos pensar que es la persona correcta", dijo el mariscal de campo.

"Ha demostrado que la gente lo escucha. No solamente las personas, sino nuestro equipo lo escucha y lo quiere mucho. Yo estoy muy agradecido con él. Esas son decisiones que yo no puedo tomar, no me corresponden. Yo solamente soy el quarterback y tengo que hacer mi mejor trabajo completando cada pase. Si realmente analizas todo lo que pasó, todas las piezas que faltaban y todo lo que cambió. Él mantuvo unido al equipo", resaltó Carr al finalizar el partido.

Bisaccia se hizo cargo del equipo después de la semana 5 cuando Gruden fue despedido, antes se encontraba a cargo de los equipos especiales. A partir de que asumió el puesto de Head Coach, los Raiders tuvieron siete victorias y perdieron cinco terminando la temporada regular con un récord de 10-7.

