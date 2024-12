Tom Brady revela por qué decidió ser propietario de los Raiders: 'Puedo participar en la NFL el resto de mi vida'

El histórico mariscal de campo, Tom Brady, continúa escribiendo su historia en la NFL, sin embargo, ahora es fuera del emparrillado. Además de ser analista de Fox Sports, el ex QB también es dueño minoritario en Las Vegas Raiders.

Esta decisión, aprobada en octubre de 2024 por los propietarios de la NFL, le permite al siete veces campeón del Super Bowl mantenerse cerca del deporte que ha definido su carrera.

Brady, quien jugó 23 temporadas con los New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers, obtuvo aproximadamente el 5 % de los Raiders. Su compra fue ratificada tras recibir al menos 24 votos de los 32 dueños durante la reunión anual de otoño en Atlanta. Aunque el acuerdo se concretó inicialmente en mayo de 2023, la aprobación tardó 17 meses debido a preocupaciones sobre un posible descuento excesivo otorgado por Mark Davis, dueño mayoritario de la franquicia.

En una reciente entrevista para el programa Break 50 con el golfista Bryson DeChambeau, Brady compartió sus razones para convertirse en propietario. “Tengo la oportunidad de participar en la NFL durante el tiempo que esté aquí, básicamente, gracias a la propiedad. Ser locutor ha sido increíble, pero también sé que, más allá de eso, puedo participar en el deporte que amo por el resto de mi vida y tratar de influir en el juego de una manera positiva y señalar lo que me gusta y lo que no me gusta”.

Brady ha reiterado su amor por el futbol americano y su deseo de seguir impactando de manera significativa, tanto dentro como fuera del campo. Esta nueva etapa como copropietario no solo amplía su legado, sino que también asegura su participación activa en el desarrollo del deporte que lo convirtió en una de las figuras más icónicas de la NFL.

