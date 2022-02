Cooper Kupp, nombrado el MVP del Super Bowl

Cooper Kupp cerró una temporada de ensueño, pues además de ganar el trofeo Vince Lombardi fue nombrado como el Jugador Más Valioso del Super Bowl, y es que el receptor de los Rams fue clave para lograr la remontada del equipo de Los Ángeles en el último cuarto.

El wide receiver anotó dos touchdowns en el partido, uno al inicio del segundo cuarto y otro en los últimos 15 minutos del partido, este último le daría la ventaja en el marcador a los Carneros, que posteriormente se llevarían el encuentro.

Durante el juego reafirmó ser el mejor receptor de la liga, pues en total tuvo ocho recepciones para un total de 92 yardas, siendo buscado en 10 ocaisones. Al final del encuentró terminó promediando 11.5 yardas por recepción, siendo nuevamente factor en la ofensiva de los Rams ante la lesión de Odell Beckham Jr.

SUPER BOWL MVP: COOPER KUPP pic.twitter.com/a56985A651 — NFL (@NFL) February 14, 2022

Cooper Kupp se mostró sorprendido al momento de ser nombrado como el MVP del Super Bowl, incluso mencionó que no sentía merecerlo.

"El equipo estaba preparado, confiamos en nosotros. No lo sé, no siento que lo merezca. Le agradezco a mis compañeros, a los entrenadores, a mi familia. No sé qué decir", mencionó en la entrevista postpartido.

Los Ángeles Rams obtuvieron su segundo trofeo Vince Lombardi al derrotar a los Bengals 23-20 en el Super Bowl LVI, mismo que se disputo en el estadio donde juegan sus partidos de local, aunque ahora fueron visitantes administrativamente hablando.

